Armdrücken gab es schon immer. Die Menschen messen halt gern ihre Kräfte. Geht aber auch anders: Ein Tübinger ist unlängst offizieller Deutscher Meister im Armwrestling geworden.

Armwrestling? Das ist die sportliche Variante des Armdrückens, mit ausgefeilten Regeln, mit viel Training und mit Meisterschaften. Am Wochenende 23./24.März dieses Jahres fand in Nürnberg die Deutsche Meisterschaft statt, aufgeteilt in Gewichtsklassen. Der 28-jährige Informatiker Felix Sieghörtner kämpfte sich zum Deutschen Meister im Armwrestling der Gewichtsklasse bis 110 Kilogramm. Er macht oft die Erfahrung, dass viele das Armdrücken kennen. Aber kaum einer wisse, dass es auch eine richtige Sportart dahinter gibt.

Armwrestling statt Basketball

Felix Sieghörtner stammt aus einer Basketball-Familie: sein Vater Claus Sieghörtner spielte in der Bundesliga, bei Ulm, Ludwigsburg und Tübingen. Dort ist er heute Hallensprecher bei den Heimspielen von Basketball-Bundesligist Tigers Tübingen. Sohn Felix spielte vor vier Jahren noch erfolgreich in der Tübinger Regionalliga-Mannschaft. Bis er wegen Verletzungen in den Sprunggelenken mit Basketball aufhören müsste. Und das Armwrestling entdeckte.

Sieghörtner (links) bei einem entscheidenden Kampf um die Deutsche Meisterschaft Felix Sieghörtner

Da war es schon toll, auch dass ich wieder was gefunden habe, wo ich meine Leidenschaft reinlegen kann. Gut, beim Armwresling braucht man seine Füße nicht.

Zum Training in den Keller

Sieghörtner arbeitet als Informatiker bei einem Tübinger Unternehmen. An fünf Tagen in der Woche trainiert er abends im Fitnessstudio. Und immer mittwochs kommen befreundete Armwrestler aus der ganzen Umgebung in seinen Trainingskeller. Sie teilen seine Begeisterung für diesen seltenen Sport.

Wer ist der Stärkere? Sieghörtner mit Trainingspartner Jonas Wölfle SWR Tobias Rager

Diese Kombination aus Kraft und Geschwindigkeit und Technik, die macht super viel Spaß. Sich im Eins gegen Eins mit jemandem zu messen, das ist einfach schon ein Reiz daran.

Sport aus Hollywood

Hollywoodstar Sylvester Stallone "hatte maßgeblichen Anteil an der Etablierung dieses Sports in Deutschland", schreibt der Deutsche Armwrestling Verband. Demnach rekrutierten die amerikanischen Filmproduzenten für den Spielfilm "Over the top" (1986) weltweit begabte Armdrücker – oder solche, die es werden wollten. Das hatte zur Folge, dass auch in Deutschland ein Armwrestler-Verband entstand. Und dass Felix Sieghörtner und seine Sportkameraden glühende Anhänger von Sylvester Stallone im Film „Over the top“ sind …