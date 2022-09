per Mail teilen

Der Schriftsteller und Drehbuchautor Felix Huby wird am Nachmittag in seiner Heimatgemeinde Dettenhausen bei Tübingen beigesetzt. Als Ehrenbürger bekommt Huby ein Ehrengrab.

Felix Huby lebte seit vielen Jahren in Berlin, aber beerdigt werden wollte er wohl in seiner alten Heimat in Dettenhausen (Kreis Tübingen). Laut Bürgermeister Thomas Engesser gibt es auf Wunsch der Familie keine große Trauerfeier, auch keinen Gottesdienst. Hubys Sohn spricht Engesser zufolge zu Beginn einführende Worte.

So berichtet Stefanie Assenheimer im Vorhinein der Beisetzung von Felix Huby im SWR:

Bürgermeister und Freunde sprechen Nachrufe

Es folgen drei Nachrufe vom Bürgermeister, einem langjährigen Wegbegleiter und dem Vorsitzenden des Fleckentheaters Dettenhausen, mit dem Huby eng befreundet war. Huby gilt als einer der bekanntesten deutschen Drehbuchautoren. Er hat unter anderem die Kommissare Ernst Bienzle für den Tatort aus Stuttgart und Max Palu für den aus Saarbrücken erfunden.

Mitte August starb Felix Huby nach schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren in Berlin. Er wurde am 21. Dezember 1938 als Eberhard Hungerbühler in Dettenhausen geboren.