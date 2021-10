Missglückter Brand im Töpferofen auf der Klosterbaustelle Campus Galli

Dreimal im Jahr wird auf dem Campus Galli bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) Keramik im Töpferofen gebrannt. Fast schon Routine für den Töpfer. Doch dieses Mal lief etwas schief.

Abergläubische Menschen würden wahrscheinlich sagen, dass es an der Zahl gelegen hat, der Unglückszahl 13. Denn zum 13. Mal hat Töpfer Martin seinen hellbraunen Lehmofen angefeuert, um darin Keramik zu brennen. Die letzten Male hat alles geklappt wie am Schnürchen. Im Laufe der Zeit, so der studierte Archäologe, hatten sie die nötige Temperatur im Ofen immer schneller bekommen. Was am Anfang ein langsames Herantasten war wurde immer mehr zur Routine. "Fast schon ein bisschen langweilig war das", meint der Töpfer lachend. Doch bei dem letzten Brand war es vorbei mit der Routine.

Der Töpferofen ist durch das feuchte Frühjahr nass und moosig geworden SWR

Töpferofen war zu nass

Martin zeigt auf die grünen Stellen unten am Lehmofen. Das ist Moos. Ein Zeichen dafür, dass der Töpferofen zu viel Feuchtigkeit gezogen hat. Schuld ist das schlechte Wetter mit dem vielen Regen vor allem im Frühjahr. Das hat auch dem Ofen nicht gut getan. Zum ersten Mal ist er auch von unten nass geworden. Zwar hat der Töpfer zusammen mit seinen Helfern zwei Wochen vor dem geplanten Ofenbrand angefeuert. Mit einem kleinen Holzkohlefeuer sollte der Lehmofen getrocknet werden. Gebracht hat es aber nichts. Auch am Tag des Brandes war er wohl noch zu feucht.

Töpfer Martin Rogier vor dem selbstgebauten Töpferofen SWR

800 Grad heiß muss der Töpferofen sein

Am Tag des Brandes wird der Ofen von morgens bis abends mit Reisigbündeln und Fichtescheiten gefeuert. Nur so entsteht die richtige Flamme im Ofeninnern. Und die ist wichtig, damit die Töpfe, Kannen und Schüsseln hart und wasserfest werden. Wenn die benötigten 800 Grad erreicht sind lodert eine helle Flamme oben aus dem Ofen heraus, der sogenannte Fuchs. Der hat dieses Mal gefehlt. Und auch beim Blick ins Innere hat der Töpfer nicht mal eine Glut gesehen.

Um die dreimal im Jahr brennt der Töpfer in dem selbstgebauten Ofen seine getöpferten Becher, Töpfe und Kannen. Spannend und aufregend ist das jedes Mal. Die harte Arbeit von mehreren Monaten steht immerhin auf dem Spiel. Schon im Mittelalter war das Brennen der Keramik ein wichtiger Moment. Da wurde nichts dem Zufall überlassen. Rituale und Zaubersprüche sollten dabei helfen, dass alles gut ging.

Ein Ofengeist soll Glück bringen und helfen, dass beim Brand alles klappt SWR

Ofengeist und Zaubersprüche

Auch der Töpfer auf dem Campus Galli bei Messkirch hofft auf übernatürliche Hilfe bei jedem Brand. Aus diesem Grund hat er einen Ofengeist aus Lehm auf der Ofenoberfläche geformt. Mit länglichem Gesicht und drei Hörnern, die aussehen wie Flammen. Geholfen hat das dieses Mal nicht. Zwar sind die Öffnungen am Ofen an der Seite und oben noch mit Lehmplatten verschlossen, der erfahrene Töpfer weiß aber genau, was ihn erwartet, sobald er den Ofen öffnet. Die Töpfen und Schalen werden schwarz von der Glut und zerbrechlich sein. Wegschmeißen muss er die Gefäße aber nicht. Beim nächsten Brand im Töpferofen werden sie noch einmal in den Ofen gestellt.