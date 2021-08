Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat am Sonntag besorgt bei der Polizei angerufen: Am Nachmittag hatte er im Treppenhaus frische Blutspuren entdeckt. Sie führte die Beamten zu einem 44-jährigen Hausbewohner, den sie als Verursacher ausfindig machen konnten. Der 44-Jährige war nach einer ausgiebigen Zechtour am frühen Morgen nach Hause gekommen und dabei im Treppenhaus gestürzt. Dabei zog er sich eine oberflächliche, aber blutende Wunde zu. Von einer Bluttat konnte also keine Rede sein.