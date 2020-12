In Stuttgart wurde dem FDP-Politiker Helmut Haussmann aus Bad Urach (Kreis Reutlingen) am Freitagabend die Reinhold-Maier-Medaille verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung der FDP im Land. In seiner Laudatio würdigte der Landesvorsitzende Michael Theurer den Geehrten als weitsichtigen Ökonomen und Europäer aus Leidenschaft. Haussmann saß 26 Jahre als FDP-Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Von 1988 bis 1991 war er Bundeswirtschaftsminister. Er hat einen Lehrstuhl an der Tübinger Universität und gilt als China-Experte. Als Mitglied im Außenwirtschaftsbeirat berät Haussmann bis heute die Bundesregierung.