Stilvoller Fasnet-Abschied in Rottenburg

Statt Geldbeutelwäsche klangloser Abgang in der Zunftstube

Statt Geldbeutelwäsche klangloser Abgang in der Zunftstube Stilvoller Fasnet-Abschied in Rottenburg

In Rottenburg hätten die Narren am Aschermittwoch eigentlich die Fasnet beendet, mit der großen Geldbeutelwäsche im Marktbrunnen. Aber in der Corona-Pandemie ist alles anders.