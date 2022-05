Reifen von 45 Autos zerstochen

Unbekannte haben in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) fast 200 Autoreifen aufgeschlitzt. In diesem Ausmaß habe sie das auch noch nicht erlebt, sagte eine Sprecherin des Polizeireviers Konstanz dem SWR. Man gehe davon aus, dass die Autoreifen in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgeschlitzt wurden - in insgesamt neun Spaichinger Straßen. Außerdem wurde an den Fahrzeugen der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die genaue Höhe des angerichteten Schadens wird noch ermittelt. Zeugen wollen am frühen Sonntagmorgen zwei verdächtige Personen an einem Tatort gesehen haben. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise.