Die Narrenzunft Nautle in Burladingen (Zollernalbkreis) hat am Samstag das 18. Fasnetsspiel aufgeführt. Nach alter Tradition werden auch die Frauenrollen von Männern gespielt.

Narrenzunft Nautle: "In jedem Haus hat irgend ein Opa oder Onkel mal mitgespielt"

Dieses Spektakel lasse sich in Burladingen kaum einer entgehen, sagt Hubert Pfister von der Narrenzunft Nautle . Das Fasnetsspiel gab es schon vor über 100 Jahren und wurde 2006 wiederbelebt. Die alte Tradition kommt gut an. Schließlich hat in jedem Haus irgendein Opa oder Onkel mal mitgespielt, so Pfister. Am Samstag waren rund 250 Menschen auf den Straßen von Burladingen, um den Umzug und das anschließende Fasnetsspiel "Aloi dahoim" unter freiem Himmel zu sehen.

"Aloi dahoim" im Original "Sturmfrei", so heißt das 18. Fasnetsspiel der Narrenzunft Nautle Burladingen. Die Narrenzunft bemüht sich, überlieferte Feinheiten des Fasnetsspiels weitestgehend beizubehalten, wie etwa die von den Bräuten geschmückten Kränze der Fasnetsspieler. SWR Ingemar Koerner, SWR

Alte Tradition in Burladingen: "Hauzeglader" laden zum Fasnetsspiel ein

Bereits am Morgen zogen die Hochzeitslader, die "Hauzeglader", durch den Ort, um zum Fasnetsspiel einzuladen. Dieses Mal waren es insgesamt 15 Gruppen, bestehend aus von Männern gespielten Brautpaaren, den Kassenbuben und Musikanten. Der Läuferspruch lautet: "Mir mechte ui reacht herzlich zur Hauzeg eilade, kommet au heit Middag am drui zo dr Zunftstub, und d’Hauzegscheke däte mir glei mitniamma." Die besteht nach alter Tradition aus Eiern und Speck, was nach dem Fasnetsspiel von der Bevölkerung verspeist werden darf.

Bereits am Morgen ziehen die Hochzeitslader, bestehend aus einem von Männern gespielten Brautpaar, dem Kassenbuben und Musikanten durch den Ort, um zum Fasnetsspiel einzuladen. SWR Ingemar Koerner, SWR

Die Narrenzunft Nautle bemühe sich, überlieferte Feinheiten des Fasnetsspiels weitestgehend beizubehalten, wie etwa die von den Bräuten geschmückten Kränze der Fasnetsspieler, die angeklebten Bärte oder der Läuferspruch zu Beginn. "Alles wird so gemacht, wie es früher war", sagt Pfister, der selbst einen Mann spielt, allerdings mit falschem Bart. Dazu gehöre es eben auch, dass die Frauenrollen ausschließlich von Männern gespielt werden.