Der Fastnachtsumzug und die Bundestagswahl fallen in Dornstetten zusammen: Die Umzugsroute musste deshalb geändert werden. Im Wahllokal stellt man sich auch auf Narren ein.

Die große Politik beeinflusst das kleine Dornstetten (Kreis Freudenstadt): Der traditionelle Fastnachtsumzug und die Bundestagswahl am Sonntag fallen in diesem Jahr auf einen Tag. Das hat konkrete Auswirkungen: Das Narrengericht, normalerweise eines der Höhepunkte der Dornstetter Fastnacht, muss ausfallen. Außerdem darf der Umzug mit 2.500 Hästrägerinnen und Hästrägern nicht am Rathaus vorbeiziehen.

Umzug in Dornstetten: Narren sind flexibel

Das Rathaus müsse frei bleiben, um Wählerinnen und Wählern einen ungehinderten Zugang zum Wahllokal zu gewähren, erklärt Bürgermeister Bernhard Haas dem SWR.

Als ich erfahren habe, dass die Wahl auf den 23. Februar festgelegt wird, bin ich fast zu Tode erschrocken. Weil der Umzug der Drillerhansele jedes Jahr das Highlight schlechthin ist.

Doch die Närrinnen und Narren der Narrenzunft Dornstetten und der "Dornstetter Drillerhansele" sind flexibel. Weil die Stadthalle saniert wird, habe man sowieso mehrere Routen im Kopf gehabt. Statt am Rathaus vorbei in die Stadthalle, geht es jetzt über eine alternative Route in ein Festzelt.

Verkleidet oder betrunken ins Wahllokal: Was ist erlaubt? Es könnte gut sein, dass am Sonntag auch einige Narren ins Wahllokal kommen - das dürfen sie auch im Kostüm. Allerdings sollten die Wählerinnen und Wähler erkennbar sein, heißt es in einer Handreichung der Bundeswahlleiterin zur Wahl. Zu starke Schminke oder eine Maske sollten man im Wahllokal nicht tragen. Und auch beim Alkoholkonsum vor der Wahl gibt es wenig Grenzen. Stark betrunkene oder randalierende Wählerinnen und Wähler, die die Ordnung im Wahlraum stören, können allerdings rausgeschmissen werden. Ist die Person später wieder nüchterner, kann sie zurück ins Wahllokal.

Narren sind traurig über Änderung der Strecke

Dadurch müssen die Narren allerdings doppelt so weit über die Straßen jucken als üblich. Vor allem mit Maske und schwerem Häs könnte das für die Narren anstrengend werden. "Wir sind tatsächlich traurig, weil die schöne Kulisse von unserem schönen Altstädtle fehlt", sagt Melanie Kirgis, die zusammen mit Bernd Haisch Vorstand der Narrenzunft Dornstetten ist.

Und trotzdem bleiben sie gelassen: "Man ist die Tage zuvor auf anderen Veranstaltungen und deswegen darf man sich den Spaß nicht nehmen lassen", so Haisch. Die Dornstetter Narren freuen sich auf den Umzug und die Party danach.

Narrenzunft Dornstetten hat zur Briefwahl aufgerufen

Schon einige Zeit vor der Bundestagswahl hat die Narrenzunft ihre Mitglieder zur Briefwahl aufgerufen. Denn viel Zeit um am Sonntag ins Wahllokal zu gehen, bleibe für die Narren in Dornstetten nicht: Schon morgens um sechs starte die Narrenzunft mit den Vorbereitungen, so Bernd Haisch. Schließlich müssten Stände, Bewirtung und Festzelt aufgebaut werden. "So stehen am Sonntag alle zur Verfügung, und keiner muss mehr zum Wählen weggehen", ergänzt Kirgis. Ihr sei es wichtig, dass die Menschen wählen gehen. Vermutlich wird man trotzdem den ein oder anderen Narr im Wahllokal antreffen.