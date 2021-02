Einmal im Leben Prinz und Prinzessin sein - ein schöner Traum, den sich manche an der Fasnet erfüllen. Für zwei Melchinger wird er in diesem Jahr gleich zum zweiten Mal wahr. Allerdings anders als 2020.

Sie sind wieder das Fasnetsprinzenpaar, Vanessa Wolf und Johannes Schneider aus Melchingen (Zollernalbkreis). Doch die Fasnetswelt ist ja in diesem Jahr ja eine völlig andere. Ihre Hoheiten haben Insignien der Macht noch vom letzten Jahr. Sie das Krönchen, er das Zepter, ein Holzstab mit geschnitztem Narrenkopf, bunt angemalt und Glöckchen dran - genannt der "Hahnenwackel".

So müsste es eigentlich sein: das Prinzenpaar in entsprechender Aufmachung SWR Bärbel Schlegel

Eigentlich waren sie zum Prinzenpaar des vergangenen Jubiläumsjahres ausgewählt worden. Darauf waren sie eingestellt. Auf dieses Mal nicht, doch sie halten ihrer Zunft, der Narhalla Klein-Berlin, die Stange und bleiben einfach im Amt. Vor einem Jahr hatten sie ein Mammutprogramm zu bewältigen. Und jetzt? "Man kann hier vom Sofa aus winken, sonst ist leider nicht viel", sagt Vanessa Wolf. Immerhin: in Melchingen gibt es einen Narrenbaum. Die Klein-Berliner haben sich dafür das Motto gewählt: "D’Fasnet isch systemrelevant." Und wie puscht man sich dann als Prinzenpaar in der zweiten Runde? Die Prinzessin guckt viele Videos im Internet, schaut an, was die anderen so einstellen, um wenigstens ein wenig in Stimmung zu kommen.

So ist es 2021: viel Zivil, wenig Kostüm SWR Bärbel Schlegel

Denn Fasnetsfeeling brauchen die beiden, schließlich gibt es auch in Melchingen eine Fasnet to go. Und dafür müssen sie nochmal in ihre Prinzenpaarkleidung. Die auch nach einem Jahr noch prima passt. Der superabgespeckten Fasnet 2021 steht in Melchingen also nichts mehr im Wege. Allerdings: die Träne im Narrenknopfloch bleibt. Kein Zunftmeister-Empfang, kein Umherziehen mit Freunden, keine Freude der Kinder am Straßenrand. Das fehlt den Hoheiten. Und nicht nur ihnen.