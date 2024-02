Am Aschermittwoch ziehen sich die "Waldhufenstromer" schwarz an und tragen trauernd die Asche der verblichenen Fasnet durchs Dorf. Auch Geldbeutelwaschen gehört zur Tradition.

In Schömberg-Oberlengenhardt (Kreis Calw) sind am Aschermittwoch die Narren der Zunft "Waldhufenstromer" ganz in schwarz gekleidet durchs Dorf gezogen, mit der Asche der Fasnetsverbrennung in einer Urne. Sie gingen von Haus zu Haus und bekundeten ihr Leid angesichts des "tragischen Verlusts der Fasnet", wie Stefan Söhner von den Waldhufenstromer dem SWR sagte. Damit die in Oberlengenhardt traditionelle Angelegenheit nicht allzu traurig wird, haben die Narren einen Rollmops verteilt, eine Gurke dazu, und dafür ein Gläsle Schnaps zu trinken bekommen.

Von der Straße in den Kartoffelkeller

Zu Beginn des Trauerzugs wurden die Waldhufenstromer im Keller eines Narrenpaares empfangen und bewirtet. Der ehemalige Karoffelkeller ist gemütlich eingerichtet und macht es den Narren leichter, ihre Trauer auszuhalten. Nach Aschermittwoch ist erstmal Erholung angesagt. Man sei:

Traurig, krank und müde. Zwei, drei Tage muss man Schlaf nachholen.

Schwarze Kleidung auch in Rottenburg beim Geldbeutelwaschen

In Rottenburg (Kreis Tübingen) ist die Fasnet traditionell mit einem Trauermarsch ausgeklungen. Die Hästräger haben ihre Geldbeutel am Narrenbrunnen ausgewaschen.

Mit einem Trauermarsch liefen die schwarz gekleideten Narren in Rottenburg zum Brunnen. SWR Harry Röhrle

Schwarz gekleidet, in Frack und Zylinder, stolzierten über ein Dutzend Närrinnen und Narren mit ihren Geldbeuteln zum Brunnen an der Zehntscheuer. Anschließend hat der Zeremonienmeister die Kasse im Brunnen gewaschen, danach waren die Narren mit ihren Geldbeuteln an der Reihe. Das Ganze hat eine symbolische Bedeutung: Nach dem ausschweifenden Treiben der närrischen Zeit waschen sich die Närrinnen und Narren damit von ihren Sünden rein.

Es hat Tradition in Rottenburg (Kreis Tübingen): Am Aschermittwoch waschen die Narren ihre Geldbeutel. SWR Harry Röhrle

Abschied beim Kuttelnessen

Wie bei einer Beerdigung gibt es auch am Ende der Geldbeutelwäsche eine gemeinsame Mahlzeit. Die wird im Zunfthaus eingenommen. Auch einige Gäste sind mit dabei. Serviert werden am Aschermittwoch traditionell sogenannte Froschkutteln. Mit Fröschen hat das Gericht allerdings wenig zu tun: Es sind Innereien vom Rind, verfeinert mit Rotwein und Gewürzen.