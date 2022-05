Sonne beim Fasnets-Flashmob in Albstadt-Ebingen

Wenigstens ein bisschen Fasnetsluft schnuppern - das war am Samstag auf dem Marktplatz in Albstadt-Ebingen möglich. Bei schönstem Wetter verteilten die Narren Süßigkeiten.

Die Narren haben in diesem Jahr wieder schwer unter der Corona-Pandemie zu leiden. Im letzten Jahr ging gar nichts, und in diesem Jahr ist die Lage nicht wirklich besser. Denn die Regelungen für öffentliches Beisammensein änderten sich schnell in den vergangenen Wochen, und so ist noch nicht klar, wo und wie die Fastnacht stattfinden wird. Viele Vereine überlegen gerade, was sie machen werden. Dann muss die Planung schnell gehen.

Einstweilen gibt es kleine Zeichen der Narren. Zum Beispiel in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis). Dort hat die Narrenzunft Alt-Ebingen auf dem Marktplatz eine Art Fasnets-Flashmob veranstaltet. Natürlich mit Maske und einem eindeutigen und übergroßen Abstands-Maßband. Für die Menschen auf dem Markt gab es Süßigkeiten. Die Narrenzunft aus Ebingen betonte, dass diese Aktion weder als Umzug noch als Demonstration zu verstehen sei, obwohl man über den Marktplatz spaziere. Vielmehr sei es eine "innere Befreiung und Balsam für die närrische Seele", hieß es.

"Der Druck im Kessel ist sehr, sehr hoch."

Insofern, sagte Schwarz dem SWR, sei er froh, dass man wenigstens ein wenig Fasnet feiern dürfe. Es sei schwierig zur Zeit, weil man einerseits von niemandem die Gesundheit gefährden wolle, aber andererseits ja fast alle geimpft und geboostert seien. Die Ebinger Narrenzunft sei aber zuversichtlich, dass man noch das eine oder andere machen könne, vor allem an den Haupttagen Ende Februar. Weitere Aktionen wie die am Samstag könnten also folgen.