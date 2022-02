per Mail teilen

Am Sonntagnachmittag ging’s beim Hannikel-Narrenverein im Kreis Reutlingen hoch her: die Ohmenhäuser organisierten den Fasnets-Umzug mal andersrum. Mit ihren Autos konnten die Besucher eine rund 70 Meter lange Strecke an den Hästrägern vorbeifahren. Und wie bei einem echten „Drive-through“ gab’s Fasnetsküchle und Rote Wurst durchs Fenster gereicht.

SWR-Reporterin Luisa Sophie Klink war mittendrin: