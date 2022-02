Was geht am Schmotzigen an Fastnacht in Stetten am kalten Markt?

Mit dem Schmotzigen beginnt die schwäbisch-alemannische Fastnacht. Die Bockzunft Stetten a.k. Markt (Kreis Sigmaringen) hat trotz Corona einen kleinen Narrenfahrplan aufgestellt.

6 Uhr, Traditionelles Narrenwecken



10 Uhr, Befreiung der Schüler und Besuch der Kindergärten



14 Uhr, Narrenbaumaufstellen

Mitten auf dem Schlossplatz in Stetten am kalten Markt haben kräftige Narren der Bockzunft am frühen Nachmittag mit Hilfe eines Krans den Narrenbaum aufgestellt. Rund 20 Meter hoch steht er nun zwischen dem Schloss und dem Rathaus. Bunte Wimpel in der Krone des Narrenbaums flattern fröhlich im Wind.

Auf den Treppen vor dem Rathaus tanzen die Jahrgänge 2001 und 2002 zur Musik einer Lumpenkapelle. Doch wegen Corona ist weniger los als in normalen Jahren. Es sind weniger Narren der Bockzunft dabei. Auch die Nachbarzünfte, die Felsadapper und die Glasbläser, haben nur kleine Abordnungen geschickt, erzählt Zunftmeister Oliver Beil.

Die Bockzunft in Stetten a.k.M ist auf dem Weg zum Schulzentrum, um dort die Kinder zu befreien. SWR Franziska Ehrenfeld

Die Welt hält wegen des Ukraine-Konflikts den Atem an. Doch die Böcke der Bockzunft in Stetten a.k.M. (Kreis Sigmaringen) wollen sich und allen anderen Narren den für sie so wichtigen Tag nicht verderben lassen. Sie sind in die Klassen am Schulzentrum eingedrungen und haben die Kinder dort befreit. Die Schüler haben sich riesig darüber gefreut.

Schüler in Stetten am kalten Markt können aufatmen. Die Narrenzunft hat sie vom Unterricht befreit. SWR Franziska Ehrenfeld

Auf dem Schulhof albern nun die Böcke, die Zunftschäfer, die Narrenpolizei und die Figuren Hudl Ann & Johann Jakob Scheiffele mit den Kindern herum. Zwei große Dinosaurier - wieviele Narren sind da wohl drin? - sind auch dabei. Außerdem wird ein kleiner Narrenbaum für die Schulkinder aufgestellt.

Die Stettener Böcke wärmen sich im Gasthaus zum Kreuz wieder auf. Es läuft Fasnetsmusik und es gibt ein Frühstücksbüffet. Die Larven liegen neben ihnen, die wärmenden Jacken auch. Die Böcke sammeln Kraft.

Frühstück für die "Böcke" in Stetten am kalten Markt SWR Franziska Ehrenfeld

Die Stimmung ist entspannt - das liegt unter anderem auch an Sekt und Bier, die hier ausgeschenkt werden. Die Närrinnen und Narren freuen sich, dass sie trotz Corona zumindest wieder ein bisschen zusammenkommen und feiern können. Auch wenn die Livemusik durch eine Blaskapelle heute fehlt.

Um sechs Uhr sind die "Böcke" durch Stetten am kalten Markt gezogen, beim traditionellen Narrenwecken. Die Bockzunft Stetten am kalten Markt ist ein Verein zur Pflege des fasnachtlichen Brauchtums, der 1950 gegründet wurde. Zentrale Figur der Stettener Fasnet ist der Bockstetter "Bock".