Vom Narrenwecken in Straßberg, dem Sturm auf die Garnison in Stetten am kalten Markt, dem Wurstschnappen in Meßkirch, dem Narrengericht in Grosselfingen bis hin zum Sturm aufs Rathaus in Obernheim: Wir haben euch die Highlights noch einmal zusammengestellt.

Prost! SWR-Reporterin Friederike Dauser hat vom Schmotzigen live berichtet. SWR Tobias Rager Erste Station: Die Narren in Straßberg (Zollernalbkreis) wecken die Bevölkerung. SWR Friederike Dauser Mit Trommeln und Rätschen geht es durch die Gassen. SWR Frederike Dauser Dann gehts weiter zum Narrenfrühstück bei der Bockzunft in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen). SWR Friederike Dauser Nach dem Frühstück wird die Garnison in Stetten am kalten Markt gestürmt. SWR Tobias Rager Der Sturm aufs Rathaus in Meßkirch: Der Katzenrat vertreibt unter lautem Rufen der Menge den Bürgermeister während der Fasnetszeit. SWR Friederike Dauser "Machtergreifung" der Narren in Meßkirch geglückt! SWR Friederike Dauser "Hoorig, hoorig isch dia Katz" tönt es durch die Gassen bei der Katzenzunft. SWR Friederike Dauser Die Erwachsenen treffen sich zum närrischen Frühschoppen, um das lokalpolitische Geschehen zu glossieren. SWR Friederike Dauser SWR Tobias Rager Danach ziehen die Kinder mit einer Wurst im Magen vom "Marktbrückle" aus durch die Stadt, um mit "Fasnetssprüchle" "Schleck" zu ergattern. SWR Friederike Dauser Zum Narrenessen in Benzingen (Zollernalbkreis) gehört das Kesselfleisch. SWR Friederike Dauser Narrenverköstigung Benzingen SWR Friederike Dauser Die Hexenzunft stürmt das Rathaus in Obernheim (Zollernalbkreis) und entmachtet den stellvertretenden Bürgermeister. SWR Das "Ehrsame Narrengericht" klagt wieder an. Auch Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) muss vor dem Grosselfinger Narrengericht Rede und Antwort stehen. SWR Friederike Dauser Der Narrenvogt begrüßt die Brüder der Hohen Bruderschaft des "Ehrsamen Narrengerichts" und die Gäste mit dem traditionellen Ruf "Guten Morgen Ihr Brüder". SWR Marcel Wagner