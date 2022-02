Narri Narro! So närrisch wird die Fasnet in der Region Neckar-Alb und Nordschwarzwald

S'got dagege. Am Schmotzige Donnerstag startet die schwäbisch-alemannische Fasnet in ihre Hochphase. Auch zwischen Nordschwarzwald und Schwäbischer Alb geht es närrisch hoch her.

Ganz verzichten auf die Fasnet muss man dieses Jahr nicht. Auch wenn Umzüge verboten bleiben. Trotz Corona und strengen Hygieneauflagen haben viele Narrenzünfte in der Region Neckar-Alb und Nordschwarzwald nämlich ein buntes und närrisches Programm auf die Beine gestellt. Schon früh am "Schmotzigen Donnerstag" ziehen die Narren durch die Ortschaften und verkünden den Beginn der schwäbisch-alemannischen Fasnet.

Narrenwecken der Bockzunft ohne Musik

Die Bockzunft in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) ist ab sechs Uhr unterwegs. Wegen Corona ist sie aber etwas leiser als sonst. Es gibt keine Musikkapelle. Ab zehn Uhr werden Schulen und Kindergärten von den Narren befreit. Mittags wird der Narrenbaum aufgestellt. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe des Rathauses übernehmen die Narren dann das Regiment in der Stadt. Das SWR Studio Tübingen ist mit dem Radiomobil live dabei und berichtet im Radio und über einen Live-Blog im Internet. In Gammertingen (Kreis Sigmaringen) stärkt sich die Narrenzunft Horig am frühen Morgen mit einem närrischen Frühstück. Danach werden die Kindergärten befreit und der Narrenbaum gestellt.

Das schwarze Schaf der Bockzunft Stetten am kalten Markt SWR

Rottenburger Hexentanz mit 400 Besuchern

In der Fasnetshochburg Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) sind wieder Hexen, Pompele, Ahlande und Bogges unterwegs. Zum Hexentanz in der eigens eingerichteten Fasnetarena am Marktplatz sind ab 20 Uhr 400 Zuschauer unter 2G-Bestimmungen erlaubt. Die Karten für die Rottenburger Veranstaltungen wurden bereits im Vorfeld verkauft und sind laut Zunftmeister Dierck Albus alle binnen weniger Minuten weg gewesen. Auch in Sulz am Neckar ist die Flugerlaubnis für die Hexen erteilt worden. Ab 19:30 Uhr herrscht närrisches Treiben auf dem Marktplatz inklusive Schlüsselübergabe. Am Fasnetssamstag gibt es auf dem Marktplatz ab 14 Uhr eine Zunftmesse, danach werden die neuen Ahlande getauft.

Die Hexen in Rottenburg beim Hexentanz am Schmotzigen dpa Bildfunk Picture Alliance

XXL Katzenmusik in Großengstingen

Am Fasnetssamstag berichten wir live im SWR Hörfunk-Programm vom XXL Wecken in Großengstingen (Kreis Reutlingen). Bei der XXL Katzenmusik zieht die Lombakapell durch den Flecka, auch der ein oder andere "Gosgarda-Käther", "Gänsegarten Katharina" oder Schlossgassa Raiber wird dabei sein. Los geht es in Großengstingen um sechs Uhr. Am Fasnetssonntag kann man in Hechingen (Zollernalbkreis) ganz coronaconform närrisch sein. Beim Fasnets-Drive-In der Narrenzunft Narhalla Hechingen e.V. gib´s frisch gebackene Fasnetsküchle durch das Autofenster gereicht. Auch auf eine närrische Überraschung darf man gespannt sein. Soviel sei schon verraten: Es wird sehr musikalisch.

Die Hauptfiguren der Großengstinger Fasnet Hurgele und Raiber Narrenzunft Großengstingen

Rottweil feiert Fasnet unter 2G-Plus

Gut 1.000 Narren dürfen am Rosenmontag beim "kleinen" Narrensprung in Rottweil und unter 2G-Plus-Regeln durchs schwarze Tor jucken. Auch die Zuschauerzahl soll begrenzt werden. Der SWR ist dabei und berichtet live vom närrischen Treiben. In Tübingen-Hirschau werden am Montag die Strohbären der Narrenzunft eingebunden. Die Bären mit dem Strohfell werden dann auch bei der "Rosenmontags-Fleckahopsete" dabei sein. In Erzingen (Zollernalbkreis) beginnen die Pflommasäck am frühen Nachmittag mit dem traditionellen Einsammeln der Eier. Ab 17 Uhr werden die Eier an der Narrenstube gezählt, der bester Eiersammler wird ausgezeichnet. Wegen Corona fällt das anschließende Eieressen aus, die gesammelten Schätze werden der Balinger Tafel geschenkt.

Die Erzinger Pflommasäck sammeln am Rosenmontag traditionell im Dorf Eier Narrenzunft Erzinger Pflommasäck

In Sigmaringen heißt es wieder "Nauf auf d'Stang"

Der Fasnetsdienstag steht in Sigmaringen ganz im Zeichen des historischen Bräutelns. Auf Stangen werden die sogenannten Bräutlinge um den Marktbrunnen getragen. Gut 500 Zuschauer dürfen bei dem Spektakel dabei sein, der Bereich um den Marktbrunnen ist weiträumig eingegrenzt. Es gibt Einlasskontrollen. Auch die SWR Reporter mit dem Radiomobil vom SWR Studio Tübingen sind dabei und feuert die Träger der Bräutlinge samt Bräutlingsstange an. Am Abend wird in Rottenburg und in Stetten am kalten Markt die Fasnet offiziell verbrannt.