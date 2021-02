Normalerweise wäre jetzt ordentlich was los auf den Straßen in den Städten und Flecken der Region. Die fünfte Jahreszeit würde die Narren nach draußen treiben, zu Straßenfasnet oder Umzügen. Doch in diesem Jahr fällt das Konfetti wegen Corona bekanntlich sehr sehr spärlich. In Weitingen im Kreis Freudenstadt wollte die Narrenzunft Bettschoner die Fasnet nicht ganz ausfallen lassen. Sie bietet einen virtuellen Zunftball an und verschickt auch Pakete. Wie geht Fasnet in der Schachtel? Friederike Dauser sagt es Ihnen.