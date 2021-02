per Mail teilen

Die närrische Zeit ist jetzt offiziell vorbei. Gemerkt hat man davon wegen Corona nicht viel, aber am Aschermittwoch wurde eigentlich die Fastnacht traditionell beendet. In der Fastnachts-Hochburg Rottenburg am Neckar hat sich zumindest der Hüter des Brauchtums stilvoll verabschiedet.