Tübingen ist Corona-Modellstadt. In der Praxis heißt das: Es wird viel getestet, dafür ist aber auch vieles geöffnet. Aber was kostet so ein Projekt? Und: Wie geht es für die Modellstadt weiter?

Während Bund und Länder für große Teile von Deutschland bei ihrer Konferenz am Montag härtere Beschränkungen beschlossen haben, läuft in Tübingen der Modelltest "Öffnen mit Sicherheit" weiter.

Nach rund einer Woche Testphase beantwortet das Staatsministerium Baden-Württemberg Fragen zum Projekt. Und auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) berichtet von neuen Entwicklungen. Mit einem Klick auf die jeweilige Frage können Sie direkt zur gewünschten Antwort springen.

Nach einem langen Hin- und Her: nein. Das Öffnungsprojekt läuft auch über Ostern wie geplant weiter. Zuvor hatte die Stadt beantragt gehabt, das Projekt zwischenzeitlich auszusetzen. Der Grund: Nach dem Bund-Länder-Treffen am Montag, bei dem eine Osterpause beschlossen worden war, gab es in Tübingen Bedenken, das Modell könnte in diesen Tagen zu viele Besucher anlocken. Darum hatte die Stadt beim Land eine Pause beantragt. Nun soll es die Osterpause aber nicht geben - und dementsprechend auch keine Pause für das Tübinger Projekt.

Mit dem Projekt soll geklärt werden, ob Städte das Infektionsrisiko niedrig halten können, auch wenn Geschäfte, Kultureinrichtungen und Dienstleister aufhaben, erklärte das das Staatsministerium auf Anfrage. Sollte das im Fall Tübingen funktionieren, zeigt das, dass ein sicheres Öffnen trotz einer relevanten Virusverbreitung möglich ist, so das Ministerium weiter. Außerdem solle mit dem Modellprojekt die Frage geklärt werden, wo sich die Menschen infizieren. Wissenschaftler wollen zum Beispiel erfragen, ob sich Menschen im Homeoffice seltener infizieren als andere.

Wie das Staatsministerium dem SWR mitgeteilt hat, übernimmt das Sozialministerium für das Modellprojekt in Tübingen Kosten von bis zu 50.000 Euro. Diese Summe soll unter anderem abdecken, dass das Projekt wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden kann.

Darüber hinaus habe sich das Sozialministerium verpflichtet, Sachkosten zu übernehmen. Darunter fallen zum Beispiel Schnelltests - zumindest dann, wenn die nicht auf Grundlage der Testverordnung des Bundes abgerechnet werden können.

In der Corona-Modellstadt Tübingen sammelt ein Forschungsteam der Uni seit Montag zusätzliche Daten. Das Ziel ist: Herausfinden, welche Lebensumstände eine Infektion mit dem Coronavirus möglicherweise begünstigen. Wer infiziert sich häufig, wer selten? Das untersucht das Team um den Tübinger Infektiologen Peter Kremsner.

Manche Menschen, die die Modellstadt Tübingen besuchen, werden deshalb jetzt nach ihren Lebensumständen gefragt. Ein Problem daran: Die Uni hat auf die Schnelle nur drei studentische Hilfskräfte gefunden, die das übernehmen. Diese und nächste Wochen sollen sie um die 2.000 Menschen befragen. Auch die systematische Erhebung aller Schnelltestergebnisse zur Modellstadt laufe "holprig", so Infektiologe Kremsner. Man habe das Verfahren aus dem Boden gestampft. Der Aufwand sei groß.

Ob das Projekt ein Erfolg ist, wird sich laut Staatsministerium an mehreren Punkten zeigen:



an der Zahl der entdeckten Infektionen und der damit unterbrochenen Infektionsketten

daran, ob es gelingt, den Anstieg der Inzidenz zu mildem oder sie gar zu senken

an den Erfahrungen, die die Stadt bei der Beschaffung von Tests macht, und was sie beim Aufbau und Betrieb der Teststationen lernt

daran, ob sich durch die geöffneten Läden und Kultureinrichtungen mehr oder weniger Menschen infizieren

daran, ob und wie die Bürger und Einzelhändler das Angebot annehmen und bewerten

Das Infektionsgeschehen werde genau beobachtet und umfassend beurteilt, teilte das Staatsministerium mit. Dazu wird laut der Uni Tübingen auch untersucht, wie viele der Schnelltests in Tübingen positiv ausfallen. Diese "Positivrate" soll zeigen, wie weit das Virus bei Menschen verbreitet ist, die keine Symptome haben, aber dennoch andere anstecken können. Einen festen Schwellenwert, wann das Modell abgebrochen würde, gibt es nicht. Das werde je nach Lage und Gesamtschau entschieden, so Universität und Staatsministerium.

Klar sei für das Staatsministerium aber: Wenn das Modellprojekt sich selbst als ein Treiber des lokalen Infektionsgeschehen erweisen würde oder das Infektionsgeschehen außer Kontrolle geriete, wäre das Modellprojekt nicht mehr zu verantworten.

Falls der Versuch vorzeitig abgebrochen werden muss, garantiert das Land die Abnahme der überschüssigen Tests, so das Staatsministerium. Das wären bei Kosten pro Test von maximal sechs Euro insgesamt 1,4 Millionen Euro für die angenommenen rund 230.000 Tests.

Diese Tests würden aber auch anderswo dringend benötigt. Es entstehe also in keinem Fall ein finanzieller Schaden.

Villingen-Schwenningen möchte, wie auch Tübingen, Modellstadt für eine Corona-Öffnungsstrategie werden. Oberbürgermeister Jürgen Roth hat sich deshalb an die Landesregierung gewandt. Roth wirbt dafür, dass auch in Villingen-Schwenningen auf Basis von negativen Corona-Tests wieder Leben in die Geschäfte, Theater und Restaurants kommt.

Durch den anhaltenden Lockdown steht seiner Meinung nach die Zukunft und die Attraktivität der Innenstädte auf dem Spiel. Nach den Vorstellungen des Oberbürgermeisters soll das Projekt vom Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises und dem Schwarzwald-Baar-Klinikum begleitet werden. Um Kontakte nachzuverfolgen, soll eine App eingesetzt werden.

Jeder Bürger hat seit dem 8. März das Recht auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. Für einen täglichen Test sei gerade aber nicht ausreichend Material auf dem Markt, so das Staatsministerium - und zwar selbst dann nicht, wenn der Aufbau der entsprechenden Test-Möglichkeiten bereits abgeschlossen wäre.

Denkbar seien in einem größeren Rahmen zum Beispiel Modelle, bei denen die Bürgerinnen und Bürger zwei Tests pro Woche bekämen. Die könnten dann beispielsweise am Arbeitsplatz gemacht werden. Wer getestet ist, dürfte bestimmte Angebote nutzen - wie gerade in Tübingen.

Laut Staatsministerium lassen sich die Bedingungen des Modellprojekts nicht von heute auf morgen auf das ganze Land übertragen. Man warte jetzt erst einmal genaue Erkenntnisse aus dem Tübinger Projekt ab. Dann sei zu prüfen, ob Tests überhaupt flächendeckend zur Verfügung stünden. Erst dann könnte man über eine flächendeckende Ausweitung des Projekts nachdenken.