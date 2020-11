Nach Polizeiangaben ist es am Samstagmittag in Hechingen im Zollernalbkreis zu einem heftigen Familienstreit zwischen Vater und Sohn vor dem Wohnhaus des Sohnes gekommen. Dabei seien auch Schreckschusswaffen eingesetzt worden. Der 63-jährige Vater sowie sein 30-jähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen. Zur Unterstützung der Polizei am Boden kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Beide Beteiligten wurden vorläufig festgenommen, die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.