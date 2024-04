Frau in falschem Grab auf dem Friedhof Nagold beerdigt

per Mail teilen

Eine Frau bekommt auf dem Friedhof in Nagold mit, wie in ihrem Doppelgrab eine andere Frau beerdigt wird. Die Stadt räumt den Fehler ein. Eine Lösung scheint schwierig.

In Nagold (Kreis Calw) ist eine Frau im falschen Grab auf dem städtischen Friedhof beerdigt worden. Die Stadt hat den Fehler zugegeben und sich entschuldigt. Doch wie eine Lösung aussehen könnte, ist noch nicht klar. Betroffen ist vor allem die 50-jährige Meryem Üge Evren. Sie ist verzweifelt und kann nicht fassen, was passiert ist.

Im Februar 2024 war sie bei der Beerdigung einer Bekannten und musste mit ansehen, wie diese im eigentlich für sie reservierten Grab beerdigt wird. Es liegt direkt neben dem Grab von Evrens verstorbenem Ehemann. Als sie während der Beerdigungszeremonie die Totengräber darauf hinweist und lautstark mit "Stopp, stopp! Das ist mein Grab!" auf die Verwechslung hinweist, wird sie nicht ernst genommen. Sie sei stattdessen gebeten worden, zu gehen. "Die hielten mich für eine Verrückte", erzählt Evren dem SWR. Über den Fall hatte zuerst die "BILD" berichtet.

Letzter Wille des Ehemanns: Grab nebeneinander

Nachdem Meryem Üge Evrens Mann vergangenes Jahr nach einer Krebserkrankung gestorben war, hatte sie ein Doppelgrab auf dem Friedhof gekauft, um nach ihrem Tod neben ihm zu liegen. Dies sei sein letzter Wunsch gewesen. 6.000 Euro hat sie dafür bezahlt. Das belegt eine Urkunde der Nagolder Friedhofsverwaltung, die dem SWR vorliegt.

Dem Friedhofsamt Nagold unterlief offenbar eine Verwechslung. Am Donnerstag entschuldigte sich der Nagolder Oberbürgermeister Jürgen Großmann (CDU) dafür.

Die Stadt Nagold hat einen Fehler gemacht. Dazu stehen wir. Das ist passiert, das bedauern wir. Dafür entschuldige ich mich auch. Die Stadt tut alles, was vertretbar ist, um eine gute Lösung zu finden.

Stadt Nagold bietet Umbettung an

Bislang habe der OB sich nicht persönlich bei ihr entschuldigt, so Meryem Üge Evren. Sie hat nun einen Anwalt eingeschaltet und geht davon aus, dass sie ein aufwühlender Gerichtsstreit erwartet. Der Fall sei nach Angaben der Stadt nicht einfach. Der Wunsch von Evren, die Verstorbene in ein anderes Grab umzubetten, gehe laut Stadt für die Angehörigen der toten Frau nicht. Das störe die Totenruhe. Mit dem gleichen Argument lehnt auch Meryen Evren das Angebot der Stadt ab, ihren Mann in ein anderes Grab zu verlegen.

Der Vorfall geht der Witwe nahe. Seit einiger Zeit ist sie gesundheitlich angeschlagen, hat Schlafstörungen und muss Medikamente nehmen.