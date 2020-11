Der Betreiber zweier Internetseiten, die im Zusammenhang mit Aktionen von Maskengegnern stehen, hat falsche Adressen im Impressum angegeben. Unter anderem die eines Geschäftsmannes. Die Polizei prüft.

Es ist eine sehr gemischte Gruppe, die montags in Balingen gegen die Maskenpflicht demonstriert. Eltern, die sich sorgen, dass ihr Kind im Klassenzimmer bei offenem Fenster friert; Unternehmer, die um ihr Geschäft fürchten, aber auch Corona-Leugner und andere Gruppierungen. Werner Steimle aber habe absolut gar nichts mit den Masken-Gegnern zu tun, sagte er dem SWR. Der Metzger ist wütend. Denn die Adresse seines Geschäfts stand im Impressum zweier Internetseiten - unter dem Namen Christian Gerling-Fendt.

"Den Namen hab' ich noch nie gehört, den kenn' ich nicht, der hat nur meine Adresse angegeben. Da kommst du in was rein und willst es gar nicht“. Werner Steimle, Metzger aus Balingen

Auch bei der Stadtverwaltung ist der Mann unbekannt. Eine Person mit diesem Namen ist nicht im Melderegister verzeichnet.

Den Fragen ausgewichen

Christoph Gorschlüter, Mitveranstalter des sogenannten Lichtspaziergangs in Balingen, hat bei der jüngsten Versammlung für die Internetseite geworben. Auch auf Flyern sind die Adressen abgedruckt. Auf Nachfrage des SWR machte er am Telefon widersprüchliche Angaben. "Das bin ich", sagte er zunächst spontan auf die Frage, ob er Gerling-Fendt kenne. Und ruderte dann schnell zurück. Das sei jemand, der die Lichtspaziergänge und die Homepage mitorganisiere. Er werde bei ihm nachfragen wegen des Impressums und einen Kontakt per SMS herstellen. Daraufhin erreichte den SWR tatsächlich eine Nachricht. Allerdings kein Kontakt zu Gerling-Fendt. Nur der Hinweis, dass alles, was man zu sagen habe, auf der Homepage zu finden sei.

Am selben Abend noch wurde die Hausnummer der Metzgerei aus dem Impressum beider Seiten gelöscht. Etwas später auch die Straße. Es ist nicht das erste Mal, dass die Angaben überarbeitet werden. Auch ein anderer rätselhafter Name stand schon dort.

Spenden und Aufkleber auf den Internetseiten

Auf den Internetseiten "keinepanik-zollernalb" und "lichtspaziergang" kann man auch spenden. "Über eine Spende würden wir uns freuen", heißt es dort über einem paypal-Konto und einer IBAN. Wem das Konto gehört? Das steht nicht da. Auch nicht, was mit dem Spendengeld passiert. Wer Aufkleber kaufen möchte, auf denen beispielsweise "Impfzwang? Nein Danke" aufgedruckt ist, kann sich per Mail an einen Christoph wenden. Vermutlich Christoph Gorschlüter, der Demo-Mitorganisator. An dessen Adresse soll laut Impressum nun auch die Post von Christian Gerling-Fendt gehen.

Die Polizei gibt sich auf Anfragen noch zurückhaltend. Man prüfe die Vorgänge, hieß es. Metzger Werner Steimle denkt über eine Anzeige gegen Unbekannt nach - wegen Geschäftsschädigung, sollten nochmals seine Daten verwendet werden.