Durchwachsener Sportsonntag für Athleten aus der Region: Manuel Faißt aus Baiersbronn im Kreis Freudenstadt ist in Finnland Dritter in der Nordischen Kombination geworden. Der HBW Balingen-Weilstetten verlor in der ersten Handball-Bundesliga der Männer sein Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt 25:32. Die Eishockeyspieler der Schwenninger Wild Wings unterlagen im Vorbereitungsturnier um den Magenta-Cup gegen München 2:3.