Start der "Fairen Woche"

"Zukunft fair gestalten" ist das Motto der "Fairen Woche" in Tuttlingen. Sie beginnt am Abend mit dem Film "Power to Change" des Tuttlinger Regisseurs Carl-A. Fechner. In zahlreichen Veranstaltungen geht es um das Thema Nachhaltigkeit mit zentralen Fragen wie: Wie werden wir künftig leben? Und wie beeinflusst unser Lebensstil das Geschehen auf der Welt? Dazu gibt es Vorträge, Diskussionen, einen Gottesdienst und einen "Fairen Markt" auf dem Platz vor der Stadtkirche. Die Veranstaltungsreihe wird von der Stadt Tuttlingen organisiert. Es wirken auch die evangelische Kirchengemeinde, die katholische Erwachsenenbildung sowie weitere Organisationen mit. Die "Faire Woche" geht bis zum 2. Juli 2022.