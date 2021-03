per Mail teilen

Ein Regionalzug hat bei der Einfahrt in den Reutlinger Hauptbahnhof am Sonntagabend trotz Schnellbremsung zwei im Gleis liegende Fahrräder überfahren. Ein unter dem Zug verkeiltes Fahrrad musste die Feuerwehr entfernen, dafür waren mehrere Gleise des Reutlinger Bahnhofs gesperrt. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.