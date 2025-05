Gerade bei Solo-Touren können Notfall- und Tracking-Apps dafür sorgen, dass Retter nach einem Unfall schneller da sind, weil sie den genauen Standort übermitteln.

Wunderbares Wetter da draußen. Raus mit uns! Ab in den Wald, rauf aufs Bike, mit Wanderstiefeln, Rucksack oder Satteltaschen. Und am besten auch mit etwas Sicherheit im Gepäck! Vor allem bei Solo-Touren gilt: Wer für Familie oder Freunde den Standort freigibt oder eine Notfallapp auf dem Handy hat, hat im Ernstfall bessere Chancen auf schnelle Hilfe.

Polizei: Rettung dank Smartphone

"Die Polizei kann jedes Handy orten", sagt Christian Wörner vom Polizeipräsidium Reutlingen. Es dauere in aller Regel nur wenige Sekunden. Voraussetzung ist natürlich, dass das Handy eingeschaltet und im Funknetz eingebucht ist.

Wie genau die Ortung ist, hängt allerdings davon ab, wo man ist: In einem Bereich mit vielen Funkmasten ist die Ortung bis auf den Meter genau. In der Natur weitab vom Schuss kann das Gebiet aber auch mal einige Quadratkilometer umfassen. "Das wird dann abgesucht, zur Not mit dem Hubschrauber", so Christian Wörner. Wenn die verunglückte Person nicht bei Bewusstsein ist oder nicht weiß, wo genau sie sich befindet, dauert die Rettung damit länger.

Standortübermittlung und Notfall-Daten per App

Eine weitere Lösung können Smartphone-Apps sein. "nora", zum Beispiel, ist die offizielle und kostenlose Notruf-App der deutschen Bundesländer. Nutzerinnen und Nutzer können schon bei der Registrierung freiwillig Details wie Vorerkrankungen, Allergien oder Behinderungen erfassen. Im Notfall startet nach Rückfrage die Standortermittlung. Da der Notruf in dem Fall nicht telefonisch erfolgt, ist sie barrierefrei für Menschen mit einer Sprach- oder Hörbehinderung.

Die App "nora" kann helfen, wenn beispielsweise Radfahrer oder Wanderer einen Unfall haben und geortet werden müssen. dpa Bildfunk Rolf Vennenbernd

Die ebenfalls kostenlose App EchoSOS verspricht, die Standortdaten bei einem Notruf zu speichern, sodass Rettungskräfte darauf Zugriff haben. Zudem sollen regionale Notrufnummern in mehr als 130 Ländern verfügbar sein. Auch hier kann man eine Art Notfallpass hinterlegen: Blutgruppe, Allergien, Medikamente und weitere Informationen werden in einem QR-Code zusammengefasst und sind damit auf dem Sperrbildschirm für die Rettungskräfte verfügbar. Das können viele Smartphones mit iOS- und Android-Betriebssystem auch schon von Haus aus. Der Notfallpass ist integriert und bei Bedarf auch über den gesperrten Bildschirm abrufbar.

Standort für Freunde und Familie freigeben

Noch eine Möglichkeit für mehr Sicherheit unterwegs: Freunde und Familie mit einbinden. Chatprogramme wie Whatsapp oder der Kartendienst Google Maps erlauben es, den Standort für einen bestimmten Zeitraum zu teilen. Wenn Freunde oder Familie sehen, dass der Standort sich länger nicht verändert hat und die Radlerin oder der Wanderer nicht wie angekündigt zurückkehrt ist, können sie die Polizei alarmieren.

Daneben gibt es eine ganze Reihe von Apps, die darauf spezialisiert sind, den Standort zu teilen - zum Teil auch dauerhaft. Dazu gehören zum Beispiel Glympse, Life360 oder FindMyfriends.

Bei manchen Apps fallen Abo-Kosten an. Und wie immer gilt: Bevor man eine App installiert, lohnt es sich zu prüfen, wie der Hersteller mit den persönlichen Daten umgeht.