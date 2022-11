Polizei Reutlingen schnappt Diebe - Räder im Wert von 150.000 Euro gestohlen

Der letzte mutmaßliche Dieb tappte am Mittwochnachmittag in die Polizeifalle. Bei dem 44-Jährigen wurden Fahrräder in einem Hinterhof entdeckt.

Mit der Festnahme hat die Polizei einen weiteren Fall von Fahrrad-Diebstählen in Reutlingen lösen können. Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch, wie zwei Männer am Reutlinger Hauptbahnhof ein Schloss knackten und ein Fahrrad mitnahmen. Der Zeuge verfolgte den Mann, konnte ihn aber nicht stellen. Die sodann verständigte Polizei konnte in einem nahegelegenen Hinterhof den Verdächtigen vorläufig festnehmen und weitere gestohlene Fahrräder sicherstellen. 40 Diebstähle in den letzten Monaten Weil im Zuständigkeitsbereich der Reutlinger Polizei in den vergangenen Monaten viele hochwertige Fahrräder geklaut wurden, hatte die Polizei im Juni eine fünfköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Seitdem konnten die Ermittler insgesamt 40 Tatverdächtige festnehmen und knapp 60 Räder im Wert von 150.000 Euro sicherstellen. Jüngster Tatverdächtiger ist noch ein Kind Der jüngste Tatverdächtige ist mit zehn Jahren noch strafunmündig, bei den älteren handle es sich um Personen, die schon wegen anderer Eigentumsdelikte bekannt oder der lokalen Drogenszene zuzuordnen seien, so die Polizei.