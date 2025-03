Hilfe für Betroffene von sexuellem Missbrauch

Betroffene von sexuellem Missbrauch können sich an diverse Beratungs- und Hilfsangebote wenden.

Das Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch hilft Menschen, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexuelle Gewalt erlitten haben. Auch Angehörige, Fachkräfte und Personen, die Fragen zum Thema haben oder sich Sorgen um ein Kind machen, können das Hilfe-Portal nutzen.

Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch (0800 22 55 530) ist die Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend, so die Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Auch Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern, Fachkräfte oder Interessierte können sich an das Hilfe-Telefon wenden - auch im Zweifelsfall.