Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Zwei Fußgänger sind am Mittwoch in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer sei ohne anzuhalten weitergefahren, teilte die Polizei mit. Nach ihm werde gefahndet. Nach Angaben von Zeugen hatte der Autofahrer eine rote Ampel missachtet und dann die beiden Fußgänger erfasst. Eine Frau sei durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort nochmals von einem Auto angefahren worden, teilte die Polizei mit. Auch der zweite Fußgänger wurde schwer verletzt. Beide wurden in eine Klinik eingeliefert worden. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen des Unfalls.