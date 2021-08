per Mail teilen

Ein Autofahrer ist in der Nacht bei einem Unfall nahe Sulz am Neckar schwer verletzt worden. Laut Polizei kam der 20-jährige Fahranfänger von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume. Vermutlich sei der Grund dafür seine nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkoholisierung gewesen, so die Polizei. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem völlig demolierten Auto befreien.