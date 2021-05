per Mail teilen

Die Tübinger Kriminalpolizei sucht nach einem 43-jährigen Mann, der am Freitagmorgen in Rottenburg seine Partnerin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Verdächtige in der gemeinsamen Wohnung auf die Frau eingestochen. Danach verständigte er laut Polizei den Rettungsdienst und flüchtete. Eine Großfahndung mit Hubschrauber- und Hundeeinsatz blieb erfolglos. Das Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags.