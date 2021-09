Nach Sprung aus Gerichtssaal - Angeklagter festgenommen

Der 28-jährige Angeklagte, der während einer Verhandlung aus dem Tübinger Landgericht geflohen war, wurde von der Polizei gefunden. Er wurde in der Nacht zum Samstag im Zuge einer Suchaktion von Polizeibeamten im Reutlinger Stadtgebiet festgenommen. Der Angeklagte war von Freitagmittag an auf der Flucht. Laut Polizei sprang der Flüchtige gegen halb zwei aus dem Fenster des Gerichtssaals im Landgericht Tübingen. Warum ihm die Flucht gelingen konnte, ist noch unklar. Der 28-Jährige muss sich wegen verschiedener Delikte verantworten. Unter anderem wegen Raubes, weil er zusammen mit einer 15-Jährigen einen Mann in Reutlingen geschlagen und bestohlen haben soll. Auch die 15-Jährige ist angeklagt, weil sie das Opfer durch Sexangebote in eine Falle gelockt haben soll.