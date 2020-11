per Mail teilen

Die Finanzierung der Fachstelle Sucht ist für das kommende Jahr sichergestellt, teilte das Calwer Landratsamt mit. Zunächst hatte der baden-württembergische Landesverband für Rehabilitation und Prävention einen Zuschuss abgelehnt. Nach einem Wechsel in der Geschäftsführung konnte man sich nun aber auf einen Finanzierungsplan einigen. Der Träger-Verband zeigte in den erneuten Vertrags-Gesprächen außerdem Interesse an einer Substitutionspraxis für den Landkreis Calw. Weitere Verhandlungen dazu stehen aber noch aus.