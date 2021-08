In der Region Neckar-Alb fehlen bis 2035 fast 60.000 Arbeits- und Fachkräfte. Das ist das Ergebnis des Fachkräfte-Monitors der Industrie-und Handelskammern in Baden-Württemberg. Der Wert habe sich gegenüber der letzten Prognose mehr als verdoppelt, hieß es. Besonders ausgeprägt wird der Prognose zufolge der Mangel in kaufmännischen Berufen ausfallen. Außerdem steigt das Durchschnittsalter der Beschäftigten in der Region Neckar-Alb von derzeit 45 Jahren auf fast 50 Jahre.