Wegen eines Brandalarms in einer Schule in Villingen-Schwenningen musste am Mittwochnachmittag die Feuerwehr ausrücken. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Ein Experiment im Biologieunterricht hatte einen Feuermelder ausgelöst. Der Unterricht an der Schule konnte nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt werden.