Am Landgericht Tübingen beginnt am Montag ein Mordprozess gegen einen 45-Jährigen. Er soll im September vergangenen Jahres seine ehemalige Partnerin mit einem Messer getötet haben.

Dem 45 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, Ende September 2023 seine frühere Lebensgefährtin in einer Tübinger Gemeinschaftsunterkunft ermordet zu haben. Die Polizei hatte von der Tat erfahren, weil der Angeklagte sich dort selbst gemeldet hatte. Am Montagnachmittag beginnt gegen ihn der Prozess am Landgericht Tübingen.

Frau in Tübingen nach Messerstichen gestorben

Mit einem Messer soll der Mann seine 42 Jahre alte ehemalige Partnerin so schwer verletzt haben, dass ihr auch der Notarzt nicht mehr helfen konnte. Der Mann kam laut Polizei noch am selben Nachmittag zum Polizeirevier in Tübingen und hat die Tat gemeldet. Er wurde daraufhin festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Für den Prozess am Landgericht sind bis Anfang April mehrere Verhandlungstermine angesetzt.