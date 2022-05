European Energy Award wird verliehen

In Reutlingen wird am Mittwoch der European Energy Award verliehen. Ausgezeichnet werden insfesamt 27 Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, die besonders klimafreundlich sind. Den Award in Gold erhalten unter anderem die Kreise Reutlingen und Sigmaringen sowie die Stadt Mengen (Kreis Sigmaringen). Sie haben sich besonders für den Klimaschutz eingesetzt. Den European Energy Award gibt es seit über 20 Jahren. Für das Zertifikat müssen Kommunen und Kreise alle drei bis vier Jahre prüfen lassen, wie klimafreundlich sie sind.