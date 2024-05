per Mail teilen

Eine Familie aus dem Kreis Tübingen wollte mit einer Klage einen kostenlosen Schulbus erzwingen. Argument war das Recht auf Bildung. Jetzt ist der jahrelange Rechtsstreit beendet.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Beschwerde der Familie aus dem Kreis Tübingen zurückgewiesen. Diese Entscheidung ist endgültig, so der Anwalt der Familie gegenüber dem SWR. In Baden-Württemberg müssen sich Eltern an der Monatskarte für den Schulbus beteiligen. Das verstoße gegen die europäische Menschenrechtskonvention, hatten die Kläger argumentiert.

Kostenloser Schulbus? Eltern scheitern mit Klage in mehreren Instanzen

In der Konvention sei festgeschrieben, dass niemandem das Recht auf Bildung verwehrt werden darf. Mit dieser Argumentation sind die Eltern nun endgültig gescheitert. Zuvor hatten bereits das Verwaltungsgericht Sigmaringen, der Verwaltungsgerichtshof und der Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg Klagen auf einen kostenlosen Schulbus abgewiesen.