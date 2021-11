Essstörung bei Schwangeren wirkt sich auf Neugeborenes aus

per Mail teilen

Haben schwangere Frauen eine Essstörung, so kann sich das negativ auf die Hirnentwicklung des ungeborenen Kindes auswirken. Zu diesem Ergebnis ist ein Forschungsteam der Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Uniklinikums Tübingen gekommen. Wie stark die kindlichen Beeinträchtigungen ausgeprägt sein könnten, liege an der Schwere der Essstörung, heißt es in einer Mitteilung. Untersucht wurden Frauen mit Magersucht und Bulimie. Dabei sei ein europaweit einzigartiges Gerät, mit dem die Hirnströme von Ungeborenen gemessen werden können, zum Einsatz gekommen.