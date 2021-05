Die baden-württembergische SPD hat Saskia Esken aus dem Wahlkreis Freudenstadt/Calw am Samstag zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl gewählt. Sie bekam beim Online-Parteitag in Göppingen gut 80 Prozent der Stimmen. Auf Platz vier der SPD-Landesliste kam der Tübinger Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann. Die Tübinger Bundestagsabgeordnete der Linken Heike Hänsel ist auf Platz 5 der Landesliste ihrer Partei für die Bundestagswahl gewählt worden. Sie wurde am Sonntag mit 65 Prozent in Leinfelden-Echterdingen gewählt.