ESB Business School feiert 50-jähriges Jubiläum

Die ESB Business School der Hochschule Reutlingen feiert am Freitag ein Jubiläum. Seit 50 Jahren kann dort Betriebswirtschaftslehre studiert werden - mit internationaler Ausrichtung. Das zieht auch viele Studierende und Dozenten aus dem Ausland an. "Die Saat, die vor 50 Jahren gesetzt wurde, ist voll aufgegangen", fasst der Leiter der ESB Business School, Christoph Binder, die Erfolgsgeschichte zusammen. Im Oktober 1971 starteten in Reutlingen die beiden ersten betriebswirtschaftlichen Studiengänge Außenwirtschaft und Fertigungswirtschaft. Heute können Studierende an Partnerhochschulen beispielsweise in London oder Madrid einen internationalen Doppelabschluss machen. Ein verpflichtendes Praxissemester im Ausland gehört auch dazu.