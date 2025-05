per Mail teilen

Wer die Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn besonders liebt, kann das mit einem Tattoo beweisen. Am Montag ging das "Tal X" zum ersten Mal unter die Haut.

Das Marketing-Team der Gartenschau Freudenstadt Baiersbronn verschenkt sechs "Tal X"-Tattoos an besonders große Fans. Damit sollen vor allem junge Leute erreicht werden. Das Interesse ist groß. Am Montag wurde das erste Tattoo auf der Gartenschau gestochen.

Katharina Priss bekommt das erste "Tal X"-Tattoo

Mechanisches Surren einer Tattoo-Maschine, schwarze Tinte und ein bisschen Blut: Auf der Haut von Katharina Priss wird das Logo der Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn verewigt. Sie ist eine der sechs Glücklichen, die das Tattoo geschenkt bekommen haben.

Schmerzen vom Stechen hat Katharina Priss kaum. Dass Medienaufgebot ist viel aufregender für sie. SWR Jannis Gövert

Heimatverbunden: Das bedeutet Katharina Priss das "Tal X"

Katharina Priss wohnt in Seewald-Besenfeld. Der Landkreis Freudenstadt bedeutet ihr sehr viel. Ihre Kinder wurden hier geboren und mit ihrem Hund geht sie am liebsten in der Gegend spazieren. Das alles verbindet sie jetzt mit ihrem neuen Tattoo. Außerdem freut sie sich über die Aktion der Gartenschau.

"Ich hoffe, dass so mehr junge Leute für die Gartenschau begeistert werden"

Laut Christiane Wagner von Freudenstadt Tourismus ist "Tal X" das Zeichen für das Forbachtal, das die beiden Orte Freudenstadt und Baiersbronn verbindet. Es soll für Vielfalt und die vielen Möglichkeiten des Tals stehen. Deswegen ist das Motiv "Tal X" das Logo der Gartenschau 2025.

Mai bis Oktober: Gartenschau Freudenstadt Baiersbronn 2025

Die Macher bezeichnen die Großveranstaltung als "Gartenschau der Superlative", mit nicht alltäglichen Erlebnissen. Da passt die Idee des dauerhaften Tattoos, das mindestens vier Zentimeter groß sein muss, gut dazu. Am Freitag wurde die Gartenschau eröffnet. Sie läuft bis Mitte Oktober.