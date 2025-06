Zwei Tage lang dreht sich in der Metzinger Innenstadt alles um die Maultasche. Es gibt aber nicht nur traditionell schwäbische, sondern auch viele ausgefallene Variationen.

Das erste Maultaschenfestival in Metzingen (Kreis Reutlingen) ist gestartet. Am Samstagmorgen duftete es in der Metzinger Innenstadt an vielen Ecken nach angebratenen Zwiebeln. "Es riecht überall nach Maultaschen", stellte eine Passantin fest. Ob Maultaschen-Burger, Maultasche im Wrap, auf der Pizza oder ganz klassisch mit Kartoffelsalat, es gibt sie in zahlreichen Formen und Geschmacksrichtungen.

Festival-Planungen haben zwei Jahre gedauert

Zwei Jahre lang wurde das "Fäschdival" geplant, sagt Organisator Hans-Peter Schwarz. Er organisiert aber nicht nur das Festival rund um die schwäbische Teigtasche, sondern ist mit seiner Agentur auch Veranstalter der ChocolArt oder des umbrisch-provenzalischen Markts in Tübingen.

Mit dem ersten Maultaschenfestival ist er schon beim Start zufrieden. "Es läuft alles gut an und wir brauchen ja auch noch Raum für mehr", so Schwarz. Denn das Festival solle eine jährliche Veranstaltung werden.

Was den Besuchern an den Maultaschen schmeckt

Die Besucher des Festivals genießen die verschiedenen Kreationen auf dem Festival. "Ist eine schwäbische Spezialität, halt einfach von hier. Kennt man von klein auf. Jetzt probieren wir mal, was es für Varianten gibt", sagt eine Besucherin, die Maultaschen-Spätzle vor sich stehen hat. Die bestehen aus Maultaschenfüllung mit Spätzlesteig.

Viele Besucher mögen, dass Maultaschen schnell zubereitet sind - solange man sie nicht von Grund auf selbst macht. Ob in der Brühe, angebraten oder als Topping im Salat - die Festival-Besucher begeistert, dass man Maultaschen auf so viele verschiedene Arten zubereiten kann.

Außergewöhnliche Kreationen: Maultaschen-Eis

Eine Eisdiele aus Metzingen hat extra für das Festival einen Maultaschen-Eisbecher kreiert. Das besteht aus zwei Kugeln Eis, Krokantstreuseln und zwei süßen Teigtaschen mit Kirschfüllung. Auch Marzipan-Maultaschen mit Pistazien- und Nougatfüllung werden angeboten oder Teig-Varianten mit Topfenfüllung.

Dass Teigtaschen aber nicht allein bei den Schwaben auf den Teller kommen, zeigt das Festival auch: Es gibt mongolische Dumplings, indische Teigtaschen mit Kartoffel-Erbsenfüllung oder internationale Interpretationen mit Curry, auf mexikanische Art oder japanisch mit Garnelen und Glasnudelsalat. Die Preise variieren je nach Stand etwas: Eine Maultasche auf die Hand kostet etwa drei Euro, ein Gericht mit Beilagen zwischen acht und zehn Euro.

Maskottchen "Mauli" zieht die Blicke auf sich beim ersten Maultaschenfestival in Metzingen. Ein Metzinger Chor hat das Festival eröffnet. SWR Lisamarie Haas Baum

Zwei Tage Maultaschenfestival

Rund um das Essen gibt es auch Maultaschenkreationen, die man nicht essen kann: Ein Maskottchen namens "Mauli", Kleidung mit Maultaschen-Aufschrift und Maultaschenseife. DJs und Bands machen Live-Musik, es gibt Comedy, Improtheater und für Kinder fährt eine Mini-Eisenbahn. Die Stände verteilen sich noch bis Sonntag um 18 Uhr zwischen Lindenplatz, Rathaus und Kelternplatz.