Das große Atelierhaus der Bruderhaus Diakonie in Buttenhausen bietet viele Möglichkeiten für Kreative: Werk- und Proberäume, Galerie und Ausstellungsflächen. Nun sollen auch Besucher gelockt werden.

Living Museum heißt gelebtes, lebendiges Museum und wird in Europa vom Living Museum Verein Schweiz verbreitet. Das Konzept kommt aus den USA und will psychiatrische Patienten mit "Menschen ohne Diagnose", wie es heißt, zum künstlerischen Austausch zusammenbringen. Bereits seit Jahren betreibt die Bruderhaus Diakonie eines ihrer sozialpsychiatrischen Häuser in Münsingen-Buttenhausen als Atelierhaus.

400 qm Fläche für Kreative

Nun will man das 400 Quadratmeter große Haus mit Ateliers, Proberäumen und Galerie auf zwei Stockwerken auch für Künstler von außen und Besucher öffnen. Ziel ist eine bessere Integration von Menschen mit einer Behinderung, sagt Markus Rank, der Chef der Sozialpsychiatrie in Buttenhausen. Seine Vision ist die Auflösung der Trennung in Behinderte und nicht behinderte Menschen...

"Die Vision wäre, dass wir uns überhaupt nicht mehr überlegen, hat der Mensch eine Diagnose oder ist dieses Kunstwerk von einem Menschen mit Unterstützungsbedarf geschaffen worden?" Der Leiter des Atelierhauses in Buttenhausen Markus Rank

Unser Ziel wäre, dass wir uns über Kunstwerke unterhalten und nicht mehr über geistige Behinderungen, so Rank.

Integrativen Aspekt ausbauen

Schon seit Jahren gehen die Künstler des Atelierhauses nach draußen. So gibt es beispielsweise eine Theatergruppe, die schon Auftritte in Reutlingen hatte. Auch die bildenden Künstler aus Buttenhausen stellten schon Werke aus. Immer kamen alle bewegt und gestärkt zurück, sagt Rank. Ohne es zu wissen, war das schon ein Teil des Living Museum Konzeptes. Was damals noch fehlte: die Öffnung, dass die Welt in die Ateliers kommt, also der integrative Aspekt. Das soll mit der Eröffnung des Museums nun passieren.