Papagei-Tulpen. Lilienblütige Tulpen oder Wildtulpen: Sie alle und noch mehr Tulpen kann man in Gönningen (Kreis Reutlingen) bewundern. Gestern fand der erste Tulpensonntag statt.

Jedes Jahr im Frühling wird Gönningen am Fuße der Schwäbischen Alb zum Mekka der Tulpenliebhaber. Bei den beiden Tulpensonntagen . Dann blühen Tulpen in allen Farben und Formen überall in dem kleinen Ort. In diesem Jahr war der Himmel zwar grau, die Blumen haben aber um so schöner geleuchtet, freuen sich die vielen Besucher, die von nah und fern nach Gönningen gekommen sind.

Vor allem auf dem Friedhof waren viele Besucher, um die Tulpen zu bewundern. Viele der Frühblüher waren allerdings wegen der Trockenheit noch nicht in voller Pracht aufgegangen. Bei Samen Fetzer gab es ein Probefeld. Dort konnte man sich die Tulpen schon für das nächste Jahr aussuchen.

Im Gönninger Rathaus hat Rainer Ganzner im ersten Stock gemeinsam mit anderen Gönningern ein Samenhandelsmuseum eingerichtet. Stolz zeigt er die ganze Tulpenvielfalt, die in einem Buch aufgezeigt sind. SWR

Nächster Tulpensonntag am 27.April

Rainer Ganzner ist beim Heimatmuseum in Gönningen - und bekannt wie ein bunter Hund. Er kennt sich aus mit Tulpen und deren Geschichte. Das Museum hat er vor 30 Jahren mitbegründet. "Teile des Museums stammen aus einem alten Samenhändlerhaus, das ich gekauft habe", sagt Rainer Ganzner. Das Museum sieht wie eine alte Samenhandlung aus. Neben historischen Dokumenten gibt es Bücher über Samen, aber auch Samen etwa von Salaten.

Nicht alle Tulpen sind schon in voller Blüte. Die Trockenheit hat die Tulpenblüte in Gönningen etwas verzögert. SWR Gerd Hagge

Tulpen haben lange Tradition in Gönningen

Der Gönninger Tulpensonntag ist eine Tradition, die seit Jahrhunderten besteht. Bereits im 19. Jahrhundert war die Hälfte der Bevölkerung in Gönningen im Samenhandel tätig. Schon damals waren die Vorgärten mit den damals sehr wertvollen Tulpen geschmückt. Auf dem Friedhof pflanzten die Gönninger auf die Gräber ebenfalls Blumenzwiebeln. Diese Blütenpracht auf dem parkähnlichen Friedhof wurde weit über den Ort hinaus bekannt.

Über 50.000 Blumenzwiebeln haben Freiwillige und der Verein Gönninger Tulpenblüte e.V im letzten Jahr gesetzt. Nun freut man sich in dem Ort am Fuße der Schwäbischen Alb über die Blütenpracht. SWR Jörg Heinkel

Schon die Württembergische Königin hat die Gönninger Tulpen bewundert

Teilweise gab es im Frühjahr Sonderzüge mit Wochenendausflüglern, die aus dem ganzen Land in den kleinen Ort strömten. Und auch die Württembergische Königin Charlotte war ab 1912 mehrmals in Gönningen und bewunderte die Blütenpracht. Bis heute kommen jedes Jahr Tausende Tulpenfans in den kleinen Ort am Fuße der Schwäbischen Alb. Der zweite Tulpensonntag in Gönningen findet am 27.April statt.