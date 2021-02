Die Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg mit Sitz in Tübingen hat zum ersten Mal eine Entscheidungshilfe zur Landtagswahl veröffentlicht: Mit dem "Studi-O-Mat“ können Studierende ihre Einstellung zu hochschulpolitischen Themen mit der Haltung der Parteien vergleichen. Gefragt wird etwa, ob Hochschulbibliotheken täglich rund um die Uhr geöffnet sein sollten oder ob BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern gewährt werden sollte. Am Schluss zeigt der "Studi-O-Mat" an, mit welchen Parteien die eigenen Standpunkte am ehesten übereinstimmen - und er zeigt auch, wie die einzelnen Parteien zu den jeweiligen Fragen stehen.