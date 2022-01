per Mail teilen

In der Kreisimpfstation Tuttlingen haben beim ersten Kinderimpftag am Sonntag 220 Kinder zwischen fünf und elf Jahren einen Pieks bekommen. 450 Impfungen wären möglich gewesen. Mit dabei waren ausschließlich Kinderärzte, die die Eltern auch aufgeklärt haben. Wann der nächste Kinderimpftag stattfindet, könne man noch nicht sagen, so Bernhard Flad vom Kreisimpfzentrum Tuttlingen.