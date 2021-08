Erstmals gibt es in Baden-Württemberg einen Abitur-Jahrgang an Gemeinschaftsschulen. Eine von landesweit nur drei Schulen war die Gemeinschaftsschule West in Tübingen.

Abiturienten gibt es jedes Jahr sehr viele. Aber in diesem Schuljahr kamen noch einmal ein paar Dutzend dazu. Insgesamt 87 junge Menschen absolvierten die Prüfung an einer Gemeinschaftsschule, 30 davon kamen allein von der Gemeinschaftsschule West in Tübingen. Dort waren im September 2018 die ersten Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe Richtung Abi gestartet. Jetzt wurden sie feierlich verabschiedet.

Abi-Vorbereitung unter Corona-Bedingungen

Von ihren drei Oberstufenjahren haben die Tübinger Gemeinschaftsschülerinnen und -schüler die Hälfte unter Pandemiebedingungen zugebracht. Abi-Vorbereitung hieß dann häufig: allein Zuhause, im Garten, im Jugendzimmer oder eben digital mit der Klasse. Nicht immer einfach. Immerhin hatten die Pioniere, wie sie von ihren Lehrern gerne genannt werden, alle schon frühzeitig Tablets bekommen. Durch die besonderen Strukturen der Gemeinschaftsschule habe sie früh gelernt, sich selbst zu organisieren, sagt Abiturientin Heide Fuhrer. Das habe ihr auch in der Pandemie sehr geholfen. Für sie ist das ein klarer Vorteil gegenüber anderen Schularten.

"Ich fand die Abiprüfungen sehr fair. Die Lehrer und Lehrerinnen haben uns gut darauf vorbereitet, trotz Corona. Für mich ist es sehr gut gelaufen."

Schulleiterin ist stolz

Das Wichtigste für die Schulleitung: Alle haben ihr Abi bestanden. Rektorin Angela Keppel-Allgaier freut sich, vor allem, weil dieser Erfolg die ganze Schulart aufwerte. Schließlich habe man speziell bei der Einführung der Oberstufe einigen Gegenwind gehabt. Nicht nur andere Schulen, auch der Philologenverband wollten kein Abitur in dieser Schulart. Der Erfolg beim ersten Abi-Jahrgang zeige aber, dass Gemeinschaftsschule doch Abitur könne, bekräftigt die Schulleiterin.

Abifeier mit Politprominenz

Zur Feier des ersten Abi-Jahrgangs an einer Gemeinschaftsschule kamen Gäste unter anderem auch aus der Politik. Für Sandra Boser, Staatssekretärin im Kultusministerium, ist dies ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Gemeinschaftsschulen. Oberbürgermeister Boris Palmer verwies auf die Vorreiterrolle seiner Stadt. Tübingen sei die Landeshauptstadt der Gemeinschaftsschulen, sagte er.

Pläne nach dem Abi?

Von ihrer Vorreiterrolle haben die Abiturientinnen und Abiturienten in ihrem Alltag nichts gespürt. Es sei so normal gewesen, etwas Besonderes zu sein, irgendwann habe man das ausgeblendet, so eine Abiturientin. Und in ihren Plänen unterscheiden sich die besonderen Abiturientinnen sowieso nicht von den anderen. Heide Fuhrer will zum Beispiel studieren, am liebsten Molekulare Medizin. Vorher soll es aber für ein Au-Pair nach Australien oder Großbritannien gehen.