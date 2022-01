Vesperkirchen-Premiere in Mössingen und Balingen

Vesperkirchen dienen eigentlich auch der Begegnung. Das ist allerdings auch dieses Jahr nicht immer möglich. Die Mahlzeit gibt es aber trotzdem.

Trotz Corona-Pandemie wollen viele Kirchengemeinden zumindest Mahlzeiten ausgeben, wenn man schon nicht zusammen in der Kirche sitzen und ins Gespräch kommen kann. Denn in dieser Zeit kommt vielen Menschen eine warme Mahlzeit auf Spendenbasis grade recht. Manche Kirchengemeinden bieten deshalb zum ersten Mal eine Vesperkirche an.

Start in Mössingen

In Mössingen (Kreis Tübingen) beginnt die erste Vesperkirche in der Stadt am Samstag, den 15.01.2022, mit einer kleinen Eröffnungsfeier vor der DRK-Rettungswache um 11 Uhr. Alle zwei Wochen gibt es dann an insgesamt sechs Wochenenden eine Mahlzeit und Kuchen zum Abholen. Die Essensausgaben finden immer an verschiedenen Orten statt. Pro Termin stehen etwa 100 Essen zur Verfügung. In erster Linie richtet sich das Angebot an bedürftige Menschen. Die Vesperkirche ist ökumenisch und wird entsprechend von der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde gemeinsam organisiert. Auch weitere Vereine und Organisationen beteiligen sich, zum Beispiel die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes Mössingen-Ofterdingen.

Ökumenische Vesperkirche auch in Balingen

Mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnt die Balinger Vesperkirche am Sonntag, den 16.01.2022 in der evangelischen Stadtkirche. Bis zum 25. Januar gibt es dort täglich ein warmes Essen zum Mitnehmen. Alle Menschen aus Balingen und der Umgebung sind eingeladen, sich ein warmes Essen, Kuchen und Kaffee gegen eine Spende abzuholen. Vor Ort kann an Stehtischen im Freien gegessen werden. Dafür ist allerdings ein 2-G-Plus-Nachweis nötig.

Landesbischof July bei Reutlinger Vesperkirche

Mit der 25. Vesperkirche feiert Reutlingen ein Jubiläum. Deswegen wird auch der Bischof der evangelischen Landeskirche Württemberg, Frank Otfried July, im Gottesdienst am Sonntag, den 16.01.2022, in der Marienkirche predigen. Bis zum 13. Februar werden dann täglich zwischen 11 Uhr und 13:30 Uhr Vespertüten ausgegeben. Mit einer Tasse Kaffee kann man vor der Kirche an der frischen Luft ins Gespräch kommen.