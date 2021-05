per Mail teilen

Ein Maibaum mit wehenden bunten Bändern im Wind? Wie schön! Aber ein Maibaum im Sturm? Gefährlich, findet die Stadt Metzingen. Sie hat ihren Maibaum auf dem Kelternplatz deshalb wieder abgebaut.

Erste Sturmböen hatten dem Baum bereits eine leichte Neigung in Richtung Stadtbücherei verpasst. Wenig später haben ihn Feuerwehr und Baubetriebshof der Stadt Metzingen (Kreis Reutlingen) vorsorglich flachgelegt. Ob der Metzinger Maibaum wieder aufgestellt wird, ist unklar, sagt die Stadt. Auch für die kommenden Tage sind starke und stürmische Böen angekündigt.

Am Morgen stand er noch, wenn auch schon sehr windschief. Jetzt ist der Kelternplatz in Metzingen wieder leer - der Sicherheit wegen. Pressestelle Stadt Metzingen

Sturm in und über Melchingen

Auch in Melchingen (Zollernalbkreis) hatte der Maibaum am Dienstagnachmittag eine etwas bedenkliche Schräglage. Die Windräder auf dem Himmelberg über Melchingen waren dagegen ganz in ihrem Element.

Über 400 Maibäume in Sankt Johann

Als hätten sie es geahnt: Sankt Johann auf der Schwäbischen Alb ist dieses Jahr einen anderen Weg gegangen und hat viele kleine - rund 400 - Maibäume über den gesamten Ort verteilt aufgestellt. Der Bürgermeister Florian Bauer hatte zu der Aktion aufgerufen als Ersatz für die gemeinsame Maifeier, die wegen der Corona-Beschränkungen ausfiel. Hoffentlich sind in den privaten Gärten alle Maibäume sturmsicher festgebunden oder haben ein windstilles Plätzchen.

Unwetterwarnung für Schwarzwald und Alb

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen von bis zu 95 km/h im Bergland. Oberhalb von 1.000 Metern könne es zu orkanartigen Böen zwischen 100 und 115 km/h, in Gipfellagen sogar bis zu 130 km/h kommen. In der Nacht auf Mittwoch sollen die Sturmböen etwas nachlassen. Der Wind wird die kommenden Tage aber weiterhin kräftig über die Neckar-Alb-Region und den Nordschwarzwald fegen.